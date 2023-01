Le Kit de la garde partagée. Petit guide pour parents séparés

Selon une étude de l'INSEE, d'une génération à l'autre, la résidence alternée ne cesse d'augmenter. En 2018, ce mode de résidence concernait 400 000 mineurs, ce qui représente un enfant de parents divorcés sur cinq. Une séparation, ce n'est jamais facile. Or, parfois, le contexte, la situation familiale, les résolutions des parents, font que ce changement peut se dérouler de façon apaisée pour toutes et tous et surtout pour les enfants. Comment ont fait ces parents ? Se sont-ils fait aider ? Quels outils ont-ils mis en place ? C'est souvent la communication qui apaise les relations de ces parents et c'est tout l'objectif de ce kit : faciliter le quotidien et les échanges mais aussi rétablir la communication. Véritable objet transitionnel pour l'enfant, ce livre-coffret doit aussi servir de lien entre les parents. Il est composé comme suit : - Un petit livre de témoignages et de conseils de parents qui sont passés par là, avec encadrés psy pour accompagner au mieux son enfant et des ressources - Un carnet de liaison qui sera l'outil de transmission entre les parents. Le carnet s'ouvre par une liste de commandements pour la garde partagée idéale, mais contient aussi une fiche par enfant, groupe sanguin, traitement médical si besoin, les emplois du temps par enfant pour l'année à venir, puis des mémos des choses à faire dans la semaine : rdv médecin, sac de sport, sortie scolaire, etc. - Un carnet de mots doux : avec des feuilles détachables : l'enfant peut laisser un mot à papa quand il va chez maman et inversement, ou le parent qui le souhaite peut laisser un petit mot à son enfant qui va rejoindre l'autre parent pour la semaine. - Un album-photo pour l'enfant afin d'emporter avec soi les photos de la famille. - Une pochette contenant 2 fiches cartonnées avec les numéros utiles à fixer au frigo.