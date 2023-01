Je t'aime, papa

Cet album se veut une déclaration d'amour douce et colorée à tous les papas. Cet album se veut une déclaration d'amour douce et colorée à tous les papas. Vous aimerez : - Les magnifiques et touchantes illustra-tions de Monica Bauleo joliment agrémentées d'aquarelle. - La couverture matelassée et les pages cartonnées, parfaites pour les mains des tout-petits. - Les textes bienveillants et les rimes affectueuses des bébés animaux à leur papa.