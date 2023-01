La conspiration est une chose trop sérieuse pour la laisser aux conspirationnistes, telle est la thèse qu'Alexandre Douguine développe dans Conspirologie, la science des conspirations, des sociétés secrètes et de la guerre occulte. Après avoir, dans un premier temps, étudié les différents types de conspirations étant apparus au cours de l'histoire, il expose, dans un second, les théories des conspirationnistes contemporains les plus connus. Enfin, il s'interroge pour savoir si la seule conspiration véritable ne serait pas celle des continents, toute l'histoire du monde étant à cette aune marquée par une lutte souterraine entre l'Ordre eurasien et l'Ordre atlantique. Ce livre en surprendra plus d'un, il fera réfléchir et il permettra de parler de "la conspiration" en toute connaissance de cause.