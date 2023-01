Les mamies et les papis cassent la baraque !

C'est la déprime chez les mamies : elles se sentent seules. Lucienne a alors une idée : et si elles vivaient ensemble ? De leur côté, les papis broient du noir jusqu'à ce qu'ils visitent une maison. Problème : les unes et les autres manquent d'argent et comptent donc braquer une banque. Lorsqu'ils se rendent compte qu'ils ont eu la même idée, les papis et les mamies décident de s'associer... Pour le meilleur... et peut-être le pire ! Le retour du duo des Mamies attaquent ! et des Papis contre-attaquent ! , grands succès dans la collection Pépix !