Thérèse et le philosophe

Le génie de Thérèse de Lisieux est, et sera toujours, de révéler la fraîcheur de l'Evangile, d'en véhiculer la nouveauté inaltérable et de susciter créations et innovations messagères de la confiance en l'Ami universel qu'est Jésus. Ce livre, sous la forme d'un dialogue, s'inscrit dans ce jaillissement thérésien novateur. L'auteur y formule ses questionnements les plus intimes et les éclaire avec le verbe de Thérèse. Pour audacieuse qu'elle soit, cette entreprise littéraire inédite est réussie. Elle supposait une connaissance approfondie de l'oeuvre thérésienne et une familiarité avec son message. Les mots de la sainte de Lisieux, extraits de ses manuscrits autobiographiques, lettres, poésies, prières, saynètes et dernières paroles, délivrent des réponses pertinentes aux interrogations existentielles et spirituelles de l'auteur. Née il y a 150 ans, sainte Thérèse nous livre dans un langage simple et direct les trésors de sa "petite voie" . Les remèdes et les secrets dévoilés dans ce dialogue éclaireront tous ceux qui désirent la connaître, s'approcher de Dieu ou guérir intérieurement. Préface de William Clapier, théologien spécialiste de Thérèse de Lisieux. William Néria est écrivain et conférencier ainsi que docteur en philosophie des universités de Paris - Sorbonne et de Laval (Québec).