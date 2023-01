Mémento de la sage-femme

Ce mémento est désormais le guide de synthèse indispensable à la pratique quotidienne des sages-femmes. Les chapitres classés par thèmes répondent à toutes les questions qui se posent en garde en hospitalisation et en consultation aussi bien sur les protocoles de prise en charge diagnostique et thérapeutique que sur les posologies les bilans étiologiques l'interprétation des résultats des examens les informations et la législation. Ouvrage résolument pratique il est accessible dans tous les secteurs d'activité (salle de naissance consultation prénatale hospitalisation domicile...). Pour cette 3e édition l'ensemble du contenu est mis à jour (en fonction des dernières recommandations notamment). Des thèmes importants sont particulièrement étoffés : trisomie 21 diabète violences faites aux femmes incontinence. Ce livre s'adresse aux étudiants sages-femmes et aux étudiants en médecine en stage en obstétrique ainsi qu'aux sages-femmes en exercice aux obstétriciens et internes en obstétrique.