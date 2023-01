How I Met Your Ex. Le retour de Mhairi McFarlane, l'autrice à succès de "Pas celle que tu crois"

Vivre en coloc avec un homme qui vous déteste : challenge accepted ! Comme toute bonne photographe de mariage qui se respecte, Harriet a toujours senti venir les plus grands moments d'émotion. Enfin, c'est ce qu'elle pensait jusqu'à ce que son petit ami la surprenne avec une demande en mariage... alors même qu'elle envisageait de le quitter. Son " non " n'ayant pas été très bien accueilli, elle se retrouve sans appart et déniche en urgence un nouveau logement. Bonne nouvelle : son coloc sort lui aussi d'une rupture et est particulièrement charmant. Mauvaise nouvelle : depuis qu'il l'a vue en vrai, il a l'air de la détester. " McFarlane a un style charmant, typiquement britannique, avec son humour mordant, ses tournures de phrase fantaisistes et son sens vibrant de la mise en scène... Le roman lui-même est un délice étourdissant, débordant de références cultes au genre de la comédie romantique... Le ton irrésistible de McFarlane, équilibrant toujours pathos et humour, nous donne envie d'en découvrir plus. " - Entertainment Weekly A propos de l'autrice Mhairi McFarlane est née en Ecosse en 1976. Depuis, elle n'a de cesse d'expliquer comment prononcer son nom. Elle vit aujourd'hui à Nottingham, où elle écrit des livres et anime des blogs. Ses petits plaisirs ? Un bon vin, un bon plat et du shopping. Rien d'extravagant, mais largement suffisant !