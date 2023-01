L'histoire C'est pas sorcier - La reine Elisabeth II

Un mix d'informations, de "Le sais-tu ? " , d' "Incroyable mais vrai ! " , de "Vrai ou faux" , de jeux, de photos et d'illustrations pour découvrir le destin hors du commun d'Elizabeth Alexandra Mary, héritière des Windsor qui devient la reine Elisabeth II en 1952 à la mort de son père le roi George VI, couronnée en 1953 et, dont le règne aura duré 70 ans. De sa naissance en 1926 à son accession au trône jusqu'à son décès le 8 septembre 2022, la reine d'Angleterre, également chef du Commonwealth et de l'Eglise anglicane d'Angleterre, n'aura eu de cesse de placer son règne avant toute chose et de rayonner dans le monde entier.