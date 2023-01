Sous un ciel de faïence

Bienvenue sur la ligne 6 du métropolitain. Sous les yeux de Jacques, conducteur, les stations défilent avec leurs personnages, baladins des temps modernes, mi princes mi voyous. Soren, prédicateur sulfureux ; la bande d'Hervé, les clochards philosophes de Raspail ; René-Charles, chanteur alcoolisé jusqu'à l'os qui ne jure que par Céline Dion ; Henri, le poète qui voit des couleurs et des fantômes ; Amandine, une punk à chien sans chien. Et puis il y a Madeleine, une originale au sacré caractère, hypocondriaque et impulsive, l'amour de Jacques. Madeleine, qu'aucune femme n'a pu remplacer. Où la vie mènera-t-elle cette faune d'âmes ? Et, surtout, quelles épreuves devront-ils affronter dans le clair-obscur des tunnels ? Prix Roger Nimier 2022 pour Là où la caravane passe, Céline Laurens nous entraîne au coeur d'un voyage initiatique poétique dans le monde souterrain des villes. Sa langue bigarrée, son humour malicieux, éclatent dans ce roman aussi cocasse que tragique, après lequel vous ne verrez plus le métro comme avant.