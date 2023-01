Ça suffit mon amour !. Que nous disent les enfants quand ils dépassent les limites ? Comment les aider à se construire ?

Les premières années de l'enfant sont, pour toutes les familles, une période de tâtonnement durant laquelle le tout-petit doit composer avec les interdits et se confronter aux limites, physiques, sociales et familiales. La transmission de ces repères fondamentaux est nécessaire au développement de l'enfant. S'il n'apprend pas à composer avec les contraintes, l'enfant, et l'adulte qu'il deviendra, risque de se cogner sans cesse aux réalités, de se me re en danger ou de brutaliser les autres. Mais cet apprentissage ne se fait pas sans remous-! Quel parent n'a pas pensé devant son enfant de deux, quatre ou huit ans : "Il me teste ? " , "Elle me cherche ? " , "Il n'en fait qu'à sa tête. ". . ? La psychologue Léa Didier, forte de son expérience dans les milieux de la petite enfance et de sa spécialisation auprès d'enfants, explique avec une grande clarté le développement psychologique de l'enfant et démystifi e certains comportements mal compris. Elle répond avec réalisme à ces questions fondamentales : - A quoi servent les limites ? - Quels sens ont les contestations des enfants ? - Comment choisir les bonnes limites et les construire dans le temps-? Ce livre vous o re les clés essentielles pour sortir de l'opposition "laxisme" versus "autoritarisme" et apaiser votre quotidien, tout en laissant la part belle à l'improvisation, aux libertés, à l'empathie, aux rires et au plaisir d'être ensemble...