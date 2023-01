La belle et la clocharde

Dans mon quartier, depuis pas longtemps, il y a une dame avec des vêtements bizarres, les cheveux sales, qui pousse un caddie : une clocharde. Elle fait peur et je me demande comment elle vit, comment elle s'appelle, comment elle en est arrivée là... Alors je suis allée voir Aube ma meilleure amie. – Ca te dirait qu'on enquête sur elle ? Aube s'est tournée vers moi, avec son air le plus sérieux du monde et en me regardant droit dans les yeux et elle m'a répondu : – A fond, mon cher Watson !