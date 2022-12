L'abbé Daniel Joëssel. La fécondité du sacrifice

L'abbé Daniel Joëssel, apôtre de la jeunesse, un contemplatif missionnaire (1908-1940). Un groupe de fidèles émanant de plusieurs diocèses (dont celui de Nanterre) projette de présenter sa cause. Nous pouvons le considérer comme l'un de ces "saints de la porte d'à-côté" dont parle le Pape François : "ceux qui vivent proches de nous et sont un reflet de la présence de Dieu, ou, pour employer une autre expression, ''la classe moyenne de la sainteté''". (Exhortation apostolique Gaudete et Exsultate, 2018). Très vite après sa mort une biographie aux allures d'hagiographie (Un vicaire de banlieue - l'abbé Daniel Joëssel) a été publiée, en 1942, par le journaliste François Veuillot, le père de celui qui deviendra archevêque de Paris, le cardinal Pierre Veuillot qui, au début de son ministère, fut vicaire à Asnières où il connut et apprécia l'abbé. Cette biographie est plus complète que celle de François Veuillot, car l'auteur a eu accès aux archives familiales.