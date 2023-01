Bruits. Joue avec les sons du monde

Un documentaire dès 4 ans pour jouer avec les sons, explorer des univers sonores et ajouter de nouveaux bruits au monde. Bienvenue dans une extraordinaire aventure sonore. Joue avec les sons qui se cachent au fil des pages et inventes-en de nouveaux. Quel est le cri du loup ? Et quel bruit fait l'eau qui bout, le ballon qui se dégonfle ou le feu d'artifice quand il explose ? Peux-tu coasser comme une grenouille triste ou imaginer le bruit d'une bataille spatiale ? Transforme ce livre en sons et en bruits avec ta voix, ton corps et tous les objets qui te tombent sous la main ! Chaque double-page présente un nouvel univers sonore fait d'images, de symboles et de lettres. Des partitions sans notes de musique, pour une expérience de lecture originale à réaliser seul·e, en famille, avec des ami·e·s ou à l'école. Crouic boum pschhhhht ! Un documentaire ludique qui développe l'écoute, la curiosité, la mémoire, l'imagination, l'interprétation musicale, et qui peut se lire sans l'aide des parents, mais toujours à haute voix !