Quelques pas hors des cases

Marcher dans les pas d'un artiste accompli, grand amoureux de la vie, qui tisse un lien entre sa relation à la nature, les chemins de son existence et la condition humaine. [Les] arbres écorchés sont pour moi de même nature que les êtres humains écorchés eux aussi que je dessine. Ils disent quelque chose de notre rapport au temps, de son extrême complexité, de sa légèreté. ". . , - Edmond Baudoin dans Livres Hebdo Quand il écrit sur la marche, Edmond Baudoin, auteur et dessinateur, tisse un lien délicat entre la nature et son parcours de vie. Avec une sensibilité emplie de finesse, ce grand adepte de l'autobiographie, mentor de la jeune génération de créateurs BD, prend ici la plume pour livrer un texte somptueux. Il raconte ses marches dans les contreforts des Alpes du sud et parle aussi de ses peurs, de ses flirts avec la mort face à des dangers rencontrés en montagne et aux quatre coins du monde. Si la marche dans la nature n'est en effet pas sans risque, c'est finalement celle en ville et la confrontation avec d'autres destins humains qui peut se révéler la plus fatale et la comparaison entre les deux milieux s'avère alors riche de sens