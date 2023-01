Petits & gros gâteaux

Pour cet ouvrage, Jean-François Mallet a réuni 100 recettes de petits et gros gâteaux pour finir sur une note sucrée et pour épater vos proches et invités jusqu'au café. Il n'y a pas que des gâteaux à servir en desserts, vous trouverez aussi des gâteaux pour les goûters, les pauses café et les récrés. Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les saisons. Fidèles à la méthode, les recettes sont toujours simplissimes. Elles utilisent 3 à 6 ingrédients maxi et sont rédigées en 5 ou 6 lignes. Ce livre est fait pour ceux qui ne sont pas doués en pâtisserie et si vous n'avez pas de robot pâtissier, pas de souci, un simple fouet électrique et quelques moules à gâteaux et à tartes feront l'affaire.