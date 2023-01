Limousin. Edition 2023-2024

Nouvelle mise à jour du Routard, le guide de voyage n°1 en France ! Paysages verts et sauvages, riche gastronomie, villages historiques... bienvenue en terre limousine ! Partez à la découverte du plateau de Millevaches, de Limoges et ses porcelaines, de la flamboyante Collonges-la-Rouge sans oublier Brive ou Aubusson et ses célèbres tapisseries. Dans Le Routard Limousin 2023, mis à jour par nos spécialistes, vous trouverez : - Une première partie en couleurs pour découvrir la région à l'aide de photos et de cartes illustrant les coups de coeur de nos auteurs ; - des itinéraires thématiques et géographiques, avec toutes les infos et astuces dont vous avez besoin pour réussir et profiter pleinement de votre voyage ; - des activités (se balader dans les ruelles médiévales méconnues de Limoges ; musarder sur la route Richard Coeur de Lion dans la Châtaigneraie limousine...), des visites (découvrir les petits villages du Limousin, comme Curemonte, Collonges-la-Rouge ou encore Uzerche ; visiter l'incontournable Cité de la Tapisserie à Aubusson...), à partager en famille, entre amis ou en solo ; - près de 15 cartes et plans avec toutes les bonnes adresses du Routard positionnées ; - et, bien sûr, le meilleur de la destination et des pas de côté pour découvrir le Limousin hors des sentiers battus... Merci à tous les Routards qui sont solidaires de nos convictions depuis 50 ans : liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.