Français, ouvrez les yeux !. Une radiographie de la France par un immigré

La première révolution française, celle de 1789, a remplacé Dieu par les lumières. La deuxième, celle de 1968, a remplacé le Devoir par le principe de plaisir et l'individualisme. La troisième, celle que nous vivons en ce moment, accouche d'un Français nouveau qui est un étranger chez lui. Il est soit musulman ou africain et refuse de couper le lien avec sa civilisation d'origine, soit un Français de souche déraciné et acculturé. Quelle que soit sa couleur de peau, ce Français nouveau accepte tout pourvu que son confort ne soit pas remis en cause. Il renonce à l'héritage moral légué par les générations précédentes, à la grandeur et à la puissance, désormais mal vues. Il vote, scrutins après scrutins, pour des dirigeants qui souhaitent ouvertement faire de la France un territoire administré par Bruxelles. Ce Français nouveau refuse la France ou abdique. Musulman marocain élevé en France, aujourd'hui étranger car résidant au Brésil, Driss Ghali est stupéfait, à chacun de ses retours à Paris, devant l'islamisation, l'ensauvagement et l'américanisation de l'hexagone. Face à l'apparente passivité des Français et de leurs élites, il ne veut pas se taire car il n'accepte pas de voir sa seconde famille disparaître. " Serai-je un jour capable d'appeler " France " la créature qui prend forme sous mes yeux, dans un bloc opératoire ouvert aux quatre vents et déserté par la raison et la fidélité ? " Diplômé de l'école Centrale et de l'Edhec, Driss Ghali publie régulièrement dans Causeur.