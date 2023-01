Vis ma vie de flic - version enrichie - poche

Juliette Alpha, gardienne de la paix "lambda" , est confrontée à l'ultraviolence des manifestations parisiennes en 2018. Le récit qu'elle en fait sur Twitter bouleverse 700 000 lecteurs et l'encourage à témoigner, dans un livre-vérité qui fera date, sur ce qu'est aujourd'hui le quotidien des flics. Vivre la vie de Juliette Alpha, c'est d'abord faire face, seule, à des difficultés matérielles et psychologiques. C'est ensuite, très vite, traverser l'enfer : Charlie Hebdo et le Bataclan. C'est voir alors s'effondrer ce en quoi l'on croit. Vivre la vie de Juliette Alpha, c'est capter ce senti- ment si particulier qui anime une brigade. C'est assumer le fait que la vie de vos collègues dépend des décisions que vous prendrez en une fraction de seconde. Vivre la vie de Juliette Alpha, c'est apprendre qu'à Paris, en 2022, la détresse et la misère sont partout et que ses missions dépassent souvent le cadre de Police Secours. Vivre la vie de Juliette Alpha, enfin, c'est accepter de mettre, chaque jour ou presque, son existence en danger, parce qu'au fond de vous-même, vous restez convaincu(e) de la grandeur de votre mission. Avec ce récit, Vis ma vie de flic, Juliette Alpha brise ainsi l'omerta avec courage, conviction, humour, lucidité et émotion.