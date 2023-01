Réduire ses frais généraux

La réduction des frais généraux est à la fois affaire de technique, de stratégie, d'organisation et de comportement. Dans cet ouvrage résolument pragmatique, les auteurs proposent une grille universelle d'audit de la situation des frais généraux et une méthodologie éprouvée de réduction des frais généraux. Le principe fondateur de la méthode ne repose pas sur une recherche de "réduction" à tout prix mais plutôt sur une réorganisation des procédures et une redistribution réfléchie des actifs et de leur utilisation. En matière de réduction des frais généraux, l'organisation et la communication sont les éléments clés du succès.