Cas pratique - Catégorie A - Méthode et Entraînement - Annales 2022 corrigées. Concours et examens 2023-2024 - IRA - Attaché d'administration - Officier de police nationale

Une méthode pas à pas et un entraînement guidé pour réussir votre épreuve de cas pratique catégorie A. Cet ouvrage permet de préparer l'épreuve de cas pratique du concours des IRA ainsi que d'autres concours de catégorie A comme attaché d'administration au ministère de l'Education nationale et officier de police nationale. Dans ces concours, l'épreuve de cas pratique consiste en la rédaction d'unenote argumentée à partir d'un dossier (environ 30 pages) suivie de l'élaboration de documents opérationnels (rétroplanning, organigramme, outil de communication, etc.) à dimension professionnelle. Cette épreuve exige de la part du candidat une projection dans le métier convoité. Pour réussir votre épreuve de cas pratique, vous trouverez dans cet ouvrage : - uneméthodologie étape par étape illustrée d'exemples et de contre-exemples et accompagnée d'exercices d'entraînement corrigés - 5 sujets d'annales corrigés et commentés, comportant des rappels de cours