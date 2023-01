Je suis en CP - Méthode de calcul. Pédagogie Montessori - Mieux apprendre grâce aux neurosciences

Pour apprendre à calculer dans le respect du rythme de chaque enfant. Basée sur la pédagogie Montessori, cette méthode s'enrichit des récentes découvertes des neurosciences. Prenant appui sur le sens naturel du nombre dès le plus jeune âge, elle place l'éveil sensoriel et gestuel au coeur de l'apprentissage. Nous vous proposons de découvrir avec votre enfant de nombreuses activités qui lui permettront d'acquérir des bases solides de calcul. - Découverte des nombres de 1 à 100 à travers des situations concrètes. - Apprentissage progressif de l'addition. - Activités favorisant le jeu et la manipulation pour ancrer durablement les notions. Avec des pages de bilans, des conseils, des éléments à découper et des rabats effaçables à utiliser comme une ardoise pour s'entraîner, que l'enfant soit droitier ou gaucher.