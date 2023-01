Le pouvoir extraordinaire des combinaisons alimentaires. La méthode scientifique pour retrouver son énergie et sa silhouette

Saviez-vous qu'il suffit d'oublier le citron dans vos carottes râpées pour une meilleure digestion ? Qu'une mauvaise combinaison dans l'assiette pouvait entraîner fatigue après les repas et difficultés à équilibrer sa silhouette ? Dans ce livre, le docteur Kahina Oussedik dévoile le pouvoir extraordinaire des combinaisons alimentaires et leur impact sur notre équilibre et notre santé. Elle livre de manière simple et efficace toutes les clés pour optimiser sa digestion et retrouver du plaisir dans l'assiette. Retrouvez également : - 1 semaine de détox du sucre pour mieux assimiler les aliments- 8 recettes salées pour des plats bien combinés- 10 recettes sucrées pour se faire plaisir- 7 assaisonnements pour les salades.