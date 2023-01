C'est la Chandeleur. Oh ! Dans la poêle du père Lulu, une drôle de crêpe est apparue. Elle a des bras, des jambes et une tête, et même une bouche pour chanter ! Quand le père Lulu veut la mettre dans son assiette... hop ! le bonhomme crêpe saute par la fenêtre et s'enfuit dans la rue. S'ensuit une véritable course-poursuite : tout le monde lui court après pour le croquer ! Qui, du père Lulu, de la gendarmette, du chien, du chat ou du rat, arrivera à ses fins ? Un conte pour fêter la Chandeleur Saute, petite crêpe ! un conte pour la Chandeleur où l'on suit les aventures rigolotes d'une petite crêpe avec des bras et des jambes, que tout le monde veut manger. Une fabrication solide Du papier indéchirable et un petit format en font un livre facile à emporter partout.