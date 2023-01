Un livre racontant les 25 cas médicaux les plus surprenants du podcast RTL Symptômes. Chaque histoire représente une expérience unique, rare et bouleversante dans la vie du médecin (généraliste, anesthésiste, psychiatre, neurologue...). Chaque histoire dévoile aussi toutes les phases émotionnelles et psychiques de doute, d'angoisse, d'urgence, d'attente... mais aussi les étapes de recherche, l'écoute de soi et du patient. Chaque histoire révèle enfin l'esprit d'équipe du corps médical, la relation humaine avec le malade, le combat pour la vie en danger, en souffrance, malgré parfois le manque de moyens, les dysfonctionnements. Un glossaire et des encadrés zoom sur une pathologie viennent compléter ce livre éclairant sur le monde médical.