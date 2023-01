Dix ans, noces de sang

Dix ans de mariage. Dix ans de secrets. Un anniversaire qu'ils n'oublieront jamais. Mariés depuis dix ans, Adam et Amelia ont connu des jours meilleurs. Adam a sacrifié sa vie de couple sur l'autel de sa carrière de scénariste. Le week-end en Ecosse qu'ils viennent de gagner est sans doute la meilleure chose qui puisse leur arriver pour prendre un nouveau départ. A chaque anniversaire, le couple échange les traditionnels cadeaux de mariage, et Amelia écrit à son mari une lettre qu'elle ne le laisse jamais lire. Jusqu'à maintenant. Ont-ils vraiment gagné ce week-end par hasard ? Il semblerait que quelqu'un épie leurs moindres faits et gestes. Quelqu'un qui semble bien décidé à faire en sorte que cet anniversaire soit le dernier. Alice Feeney se livre à une impitoyable autopsie du couple servie par un suspense ébouriffant. Bientôt adapté en série sur Netflix " Incontournable ! " Sarah Pinborough " Un suspense incroyable et un dénouement à couper le souffle. " Samantha Downing " Rien n'est laissé au hasard dans cette intrigue machiavélique. " Kirkus