Les Fondamentaux - Economie Générale

Cet ouvrage constitue un manuel de référence qui associe l'économie descriptive et l'analyse théorique pour une initiation claire et efficace à l'économie. L'ouvrage présente successivement les grandes fonctions économiques, les grands courants de pensée en économie et les aspects essentiels du système actuel de comptabilité nationale. Toutes les définitions, le vocabulaire, les mécanismes, les concepts clés, les éléments factuels et de nombreuses données chiffrées actualisées sont disponibles pour appréhender l'économie française. PLAN DE L'OUVRAGE PARTIE 1 : LES FONCTIONS ECONOMIQUES 1. La production. 2. La répartition. 3. Consommation et épargne. PARTIE 2 : LES GRANDS COURANTS DE PENSEE EN ECONOMIE 4. Le libéralisme. 5. Le keynésianisme. 6. Le marxisme. PARTIE 3 : INTRODUCTION A LA COMPTABILITE NATIONALE 7. Introduction à la comptabilité nationale. ERIC BOSSERELLE est maître de conférences en sciences-économiques à l'université de Reims.