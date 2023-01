Aozora Yell T10 (Nouvelle édition)

Le club des instruments à vent est en pleine mutation et la discorde règne. Malgré tous leurs efforts en tant que médiateurs, Tsubasa et Daisuke ne parviennent qu'à s'attirer l'hostilité de leurs aînés. Conscients de leur échec, ils vont tenter de trouver une nouvelle stratégie pour regagner le coeur et la confiance de leurs camarades. Ensemble pour le Kôshien et le Fumonkan... et plus, si possible ! Kazune Kawahara, l'auteur de Koko Debut, est une mangaka reconnue par ses pairs et très appréciée des lecteurs français. Fidèle au magazine Betsu Margaret, édité par Shueisha, la plupart de ses séries sont devenues des histoires phares de la revue. Aozora Yell a rencontré un vif succès auprès des adolescents japonais qui se sont retrouvés dans les difficultés rencontrées à cet âge et abordées avec une grande finesse. Comme d'habitude les personnages sont bien construits et font preuve de beaucoup de sensibilité. Le manga a même eu le droit en 2016 à son propre film live. Un récit qui déborde de sincérité et qui peut facilement parler aux adolescents même en dehors du Japon. Avec des thèmes universels magnifiquement traités, cette oeuvre offre à la fois une bonne dose d'émotions qu'un pur moment de douceur.