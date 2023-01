La petite voleuse du mercredi

Molly est une voleuse. Mais elle a son code d'honneur : elle ne vole que les mercredis et uniquement des livres ! Quand elle se fait prendre la main dans le sac, Molly est envoyée en stage aux serres de la ville. Elle y rencontre une petite troupe d'enfants qui vont la convaincre de s'engager dans le casse du siècle : subtiliser la coupe des Champions ! Un récit enlevé et rocambolesque, porté par une héroïne haute en couleur et sa bande d'amis follement attachants.