Compter jusqu'à un million ? Facile ! Il est parfois difficile de se représenter les nombres quand il n'est plus possible de les compter sur ses doigts. Sven Völker compte avec nous de 1 à 1 048 576 (un million quarante-huit mille cinq cent soixante-seize), et cela en seulement 44 pages. ? Chaque fois que vous tournez une page, le nombre précédent est doublé (1+1 = 2 ; 2+2 = 4 ; etc.) et le résultat écrit en toute lettre et illustré. Additionnez, comptez, observez avec ce livre poétique qui permet de découvrir et de visualiser les chiffres et les quantités à l'aide de points colorés ! ? La dernière page se déplie sur plus d'un mètre - ça fait quand même beaucoup 1 048 576 points ! ? Un Million de points a remporté le New York Times Best Illustrated Children's Books en 2019. Ses illustrations simples permettent de se représenter les nombres et les quantités de façon ludique et poétique. Une véritable introduction au jeu des mathématiques qui donne envie d'explorer le monde des chiffres.