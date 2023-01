Junk Food. Les dessous d'une addiction

Zazou, jeune anorexique de 24 ans au tempérament impétueux, participe à sa première réunion des food addicts, très proche de celles bien connues des Alcooliques Anonymes. Epaulée par sa marraine Bambi, la jeune fille va faire la connaissance de différents malades qui racontent leurs vécus au groupe. Au fil des témoignages, les dangers de la malbouffe et de la surconsommation de sucre se révèlent, et Zazou comprend pourquoi il s'agit de la première drogue consommée au monde. Basés sur de véritables témoignages recueillis aux Etats-Unis et en France, cette enquête lève le voile sur un produit qui est passé jusqu'à maintenant très largement sous les radars des politiques de promotion d'une alimentation saine.