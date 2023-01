Dimensionnement des installations sanitaires et thermiques domestiques - 2e éd.

Le dimensionnement de l'installation sanitaire et thermique d'un bâtiment est d'une importance capitale : un surdimensionnement augmente le coût de l'installation en entraînant un gaspillage d'énergie ; un sous-dimensionnement sollicite trop les équipements, conduisant à une usure prématurée et un surcoût de fonctionnement. Cette nouvelle édition enrichie aborde l'assainissement, les réseaux d'eau, le gaz, la production d'eau chaude, la ventilation mécanique... et offre des tableaux de dimensionnement prêts à l'emploi. Les étudiants en installations sanitaires et thermiques ainsi que les artisans plombiers-chauffagistes y trouveront des méthodes simples pour dimensionner rapidement et facilement une installation.