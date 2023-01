Le développement psychologique du bébé (0-2 ans). 2e édition

La psychologie du nourrisson rencontre depuis une soixantaine d'années un succès étonnant tant son objet d'étude, le développement du bébé, fascine, surprend et interroge. Comment un bébé perçoit-il le monde qui l'entoure ? Que connaît-il de lui-même, des objets et des personnes ? Comment apprend-il ? Telles sont quelques-unes des questions abordées dans cette nouvelle édition actualisée. Les deux premières années de la vie sont ici présentées à travers la description du développement moteur, perceptif, cognitif, social et affectif du bébé en insistant particulièrement sur les relations étroites qu'entretiennent entre eux ces différents domaines.