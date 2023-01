La Nef des Fous Tome 12 : A peu près preux

Alerte ! Un C. I. F. B. A. Z. C est déclaré au château ! Un cas d'Intrusion de Forces Belligérantes Armées dans la Zone de la Commanderie en la personne d'un chevalier en armure qui tente de s'enfuir en chevauchant un scooter électrique de la police du palais. Tout cela fait grand bruit et moult grincements ! A l'intérieur de l'armure, nul autre que le sergent Bonvoisin poursuivant son enquête.