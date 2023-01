"Tu as vu juste... Je ne suis pas la vraie Saki". Kei parvient à démasquer juste à temps le kappa qui s'était infiltré au lycée et qui tentait de le piéger sous l'apparence de Saki : il s'agissait de Tamaki, une amie d'enfance de Shizuku. Il tente de lui soutirer des informations pour pouvoir redevenir humain, mais les choses se révèlent plus complexes que prévu avec cette nouvelle élève, retorse et malicieuse. Dans le même temps, ses sentiments envers Shizuku prennent une toute nouvelle direction... Dans Pakka, Daisuke Imai manie avec habileté les métaphores pour révéler les sentiments complexes qui nous assaillent dans les moments importants de notre vie...