Le livre du cyclisme - 2e édition

Joe Friel, l'un des entraîneurs en sports d'endurance les plus réputés, vous présente les dernières avancées en sciences du cyclisme qui vous permettront d'améliorer vos performances et de concevoir vos programmes d'entraînement personnalisés. Dans ce livre référence, l'auteur vous révèle comment vous entraîner pour des courses sur route, des contre-la-montre, du VTT, ou comment vous améliorer en sprint, en côte, en endurance et en récupération. Des techniques qui vous ouvriront les portes du succès. Dans ce Livre du Cyclisme, vous apprendrez à : travailler avec un capteur de puissance, l'outil le plus efficace pour mesurer l'intensité de votre séance. utiliser le TSS (Training Stress Score) pour évaluer vos capacités et construire un meilleur plan d'entraînement. concevoir votre propre plan d'entraînement et ainsi miser sur vos forces tout en limitant vos handicaps. évaluer vos progrès grâce à plusieurs tests en conditions de course. limiter la fatigue tout en maintenant votre forme physique avant les courses. planifier votre saison grâce à des outils et conseils pratiques. développer votre puissance dans les côtes et en sprint avec des exercices ciblés sur le vélo et en salle. suivre des entraînements détaillés pour développer votre endurance, votre force, votre vitesse et votre puissance au sprint.