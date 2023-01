Perles de Louis de Funès

Pour célébrer les 40 ans de la mort de Louis de Funès, quoi de mieux que de revenir sur ses plus belles perles et anecdotes qui nous font rire aux éclats encore aujourd'hui ? Malin, espiègle, avec plus d'un tour dans son sac, cet acteur français incarnait ses personnages à la perfection au grand bonheur de son public. " C'est normal ! Les pauvres c'est fait pour être très pauvres et les riches, très riches ! ", " Ne vous excusez pas ! Ce sont les pauvres qui s'excusent ! Quand on est riche, on est désagréable ! ", La Folie des Grandeurs " Ce n'est pas assez triomphal, pas assez orgueilleux ! De l'orgueil, bon sang ! C'est de la bouillie tout ça ! C'était pas mauvais, c'était très mauvais ! ", La Grande Vadrouille " Un face à face d'accord mais moi tout seul. ", La Zizanie