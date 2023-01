Autobiographie de la neige. Les formes des cristaux, la fin des glaciers et autres histoires d'un monde silencieux

" Dans ce voyage poétique, il nous apprend à lire les traces, les noms, les odeurs, entre éclairs de lune, chutes de neige anciennes et légendes évocatrices. " Vanity Fair La neige convoque des sentiments archaïques. Elle évoque le merveilleux, les contes, l'enfance. Cet ouvrage très poétique est une déclaration d'amour à la neige née sous la plume d'un grand passionné de la nature qui lui a consacré sa vie. De la forme des flocons aux avalanches en passant par les glaciers, le silence qu'elle engendre et bien sûr, le rapport de l'humain à la neige, Daniel Zovi nous emmène sur les sentiers enneigés de la connaissance scientifique, au travers d'histoires personnelles, de légendes et d'études. Nous suivons ses pas, depuis les explorations à ski de son adolescence jusqu'aux géants himalayens. Nous nous trouvons ainsi immergés dans un monde fantastique, fragile et silencieux que, ces derniers temps, nous avons commencé à perdre. Daniele Zovi compose une autobiographie poétique, un hommage à un élément chaque jour plus fragile.