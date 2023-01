Ski français. Tome 2

Ski Français : tout schuss sur la montagne ! Le renouveau de Ski Français le place dans la modernité du poumon économique de la montagne, les domaines skiables et leurs stations de ski plébiscitées par près de 20% des Français. Cet écosystème complexe et fragile, mérite que des spécialistes le défendent ou plutôt, l'expliquent, l'interrogent aussi. C'est la mission de la revue Ski Français : titiller l'intelligence, nourrir la réflexion, décrypter les enjeux économiques ou environnementaux autour du ski, sans jamais sombrer dans la bien-pensance tellement prégnante pourtant, sur laquelle Ski Français glisse avec style et élégance Au sommaire du tome 02 : - Qu'est-ce qu'une station de ski ? Ecosystème ? Parc d'attraction ? La montagne vivante ? - Tourisme : c'est quoi la station de demain ? Comment réchauffer les lits froids ? - Débat : jusqu'où aménager la montagne ? - Métier : Nivoculteur. - Architecture : les stations conceptuelles (Avoriaz, Arc 1950, Flaine...) - Ski/nature : la question de l'eau. - A la table du ski français : cuisine de famille et stations de ski, quand les bons plats réchauffent l'âme. - Qu'est-ce que le label flocon vert ? - Mobilité durable : le ski vélo. - Freeski : Petits domaines français et grands potentiels !