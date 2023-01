Sourire d'acier Tome 1

Quand on a une idée en tête, difficile de passer à autre chose ... Louna, 14 ans, est au collège et dans quelques heures, c'est la libération. Elle va se faire enlever cet horrible appareil dentaire. Enfin c'est ce qu'elle croit, car le jour du rendez-vous, l'Humanité disparaît ! Livrée à elle-même, Louna va d'abord se réfugier à la maison avant que l'envie irrésistible d'enlever cet appareil métallique ne la reprenne ! C'est son obsession... Bientôt, elle va se rendre compte que comme elle, les rares rescapés ont tous hérité d'une marotte : une obsession qui correspond à la dernière pensée qu'ils ont eue avant le cataclysme ! Ainsi l'employé de la centrale nucléaire préfère mourir d'épuisement que d'arrêter le travail ! A chacun son obsession... Mais impossible de savoir ce qu'ils ont dans la tête, et Louna va vite découvrir qu'elle ne peut pas se fier aux apparences. Qui, parmi ses nouveaux compagnons, possède une marotte, qui pourrait le faire vriller sans avertissement ? En attendant de trouver une solution, Louna va devoir se débrouiller dans ce monde post-apocalyptique où on ne sait jamais sur qui on va tomber. Sa nouvelle vie d'ado qui ressemble plus à une lutte pour la survie, pourrait la faire grandir plus vite que prévu. Pour l'heure ce qui compte c'est de se ravitailler et de reprendre la route... Fabien Dalmasso endosse la double casquette dans le premier tome déjanté de cette série d'aventures adolescente qui sonne juste et se démarque avec son héroïne charismatique tout en reprenant habilement les codes dynamiques du manga. Un album drôle et rafraîchissant à lire, sans en faire une obsession !