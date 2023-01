Which is Brian ? - Livre + mp3 - ed. 2023

Château du roi Arthur, plages de Cornouailles... le voyage de classe avait bien commencé. Mais lorsque Brian tombe nez à nez avec une étoile de mer mutante, la situation dérape ! Jack et Jenny tentent de venir en aide à leur ami mais... Which is Brian ? Brian, une collection déjantée et abondamment illustrée pour découvrir le plaisir de rire en anglais !