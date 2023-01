Tout voir et ne rien oublier. Le témoignage retrouvé d'une résistante juive à Auschwitz

Zysla Wajser fuit la Pologne pour la France au début des années trente. Au début de la guerre, elle intègre la Résistance, sous le nom de Macha Ravine. Membre du Mouvement national contre le racisme, elle s'investit dans le sauvetage des enfants juifs. Le 25 septembre 1942, elle est arrêtée sur dénonciation. Après avoir été internée à la prison de la Petite Roquette puis à Fresnes, elle est envoyée à Drancy et déportée le 11 février 1943 au camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau. Libérée par l'Armée rouge en janvier 1945, elle reste deux mois sur place à soigner les blessés aux côtés des médecins soviétiques. Dans un récit bouleversant, et avec une rare puissance d'écriture, Macha Ravine raconte tout : l'engagement politique, les actions de résistance, l'arrestation, l'emprisonnement, la déportation, les sélections de Josef Mengele, la libération et le retour. Son histoire est celle d'une femme juive, résistante et communiste, qui croit au combat collectif et à la solidarité. Des valeurs qui la sauvèrent de l'enfer nazi. Zysla Wajser, alias Macha Ravine, est née en 1909 à Zamo , en Pologne. A son retour de Birkenau, elle prend immédiatement des notes, pour témoigner de ce qu'elle a vécu. Elle meurt le 31 octobre 1985. Edition établie par Dimitri Manessis, docteur en histoire contemporaine, spécialiste du PCF et du Front populaire.