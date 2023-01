Gloutons et Dragons

Sithle, le maître du donjon aux pouvoirs incommensurables, a dû se résoudre à invoquer une armée de dragons pour se débarrasser de Laïos et sa troupe qui, décidément, ne veulent pas renoncer à sauver leur amie. Privé de ses compagnons d'armes (et de table), seul face au sorcier fou et à ses dragons, Laïos pourra-t-il compter sur sa connaissance encyclopédique des monstres et sur ses maigres talents de cuisinier pour s'en tirer ? Ou alors le salut viendra-t-il de l'unité d'inspection des donjons venus sceller la magie à oeuvre dans les couloirs et les salles du labyrinthe ?