Tous les soirs, en rentrant du travail, Papa Bisous joue avec ses sept oursons. Et comme tous les soirs, il joue à la bagarre avec Oscar, lit l'histoire de Pinocchio à Léo, admire le pyjama à pois d'Eléna, écoute les blagues de Gonzague, regarde les dessins de Célestin, fait un chignon à Louison et des guilis à bébé Lily... Et quand vient l'heure de se coucher, hors de question d'oublier la tournée des bisous ! Le bisou papillon pour Louison, le bisou esquimau pour Léo...