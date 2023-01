Maths CM1 - Cahier Jour Soir. Conçu et recommandé par les enseignants

Un cahier complet pour des révisions efficaces - Réviser s'entraîner grâce à une structure simple et efficace : - tout le programme : nombres et calculs, grandeurs et mesures, espace et géométrie - des leçons claires et synthétiques - des exemples éclairants - de nombreux exercices et un cahier central détachable avec les corrigés - Mémoriser l'essentiel grâce à des mémos visuels Des schémas et cartes mentales pour retenir facilement : la technique de l'addition (nombres entiers et décimaux), la technique de la soustraction (nombres entiers et décimaux), la technique de la multiplication, la technique de la division, les triangles, les quadrilatères, les polyèdres... - Aller plus loin avec des compléments numériques accessibles gratuitement en ligne : des quiz interactifs pour s'entraîner