Maths CP - Cahier Jour Soir. Conçu et recommandé par les enseignants

Un cahier complet pour progresser en maths au CP Réviser tout le programme de CP et s'entraîner - Nombres et calculs / Grandeurs et mesures / Espace et géométrie - Une structure simple et efficace adaptée aux élèves de CP - Des leçons illustrées et claires - Des exercices progressifs et variés - Des corrigés détachables + Des mémos visuels pour mémoriser facilement l'essentiel : les unités et les dizaines, le tableau des nombres, les tables d'addition, la technique de l'addition (sans retenue et avec retenue), les longueurs, les masses, les figures planes, les solides... + Des quiz ludiques : compléments numériques accessibles gratuitement en ligne