Petite annonce & Toi

Et si, il y avait une suite après le mot fin dans les téléfilms de Noël ? Retrouvez dans cette intégrale, l'histoire de Red et Ivy et de leur happy end. "Cherche partenaire pour marathon de films de Noël ! De Miracle sur la 34e rue à Love Actually, venez passer 24h dans le monde des rom-coms à flocons ! Je fournis des cookies, du chocolat chaud, mais tu peux amener des chamallows à mettre dedans. Marathon prévu pour le 23 ! Si ça t'intéresse, merci de répondre par PM". En passant cette annonce, Red ne s'attend à aucune réponse. Pourtant, quelqu'un semble intéressé. Pour Red, Vyi23 ou une autre, c'est pareil. Il ne veut juste pas être seul pour ce jour particulier. Alors quand il tombe nez à nez avec Ivy, son crush sur le campus, hétéro et donc totalement out of zone, il sait que cette journée va être compliquée. Surtout que tout se ligue contre lui, de la neige aux Oreo, en passant par Hugh Grant dansant dans les couloirs... ce marathon s'annonce exceptionnel. #RomancedeNoël #MM #Téléfilms #Campus Contient les nouvelles : Petite Annonce, Téléfilms & Toi Petite Annonce, Repas de famille, & Toi Et une nouvelle bonus inédite