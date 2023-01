L'inconnu du pont de l'Alloix...

Un village de la vallée du Grésivaudan en Isère. Hameau de Montalieu à St Vincent de Mercuze, au XIX è siècle. Une tranche de vie romancée de la charbonnière de Giuseppe, Garibaldien convaincu, aux forges de Monsieur le Marquis, en passant par l'école et les travaux des champs. Trois enfants, Clovis, Luigi et Lili, cheminent sur les sentes de ce passé aux valeurs traditionnelles de la campagne d'autrefois. Lors d'une veillée consacrée aux mondailles - la région produisait beaucoup de noix - Clovis, perçoit soudainement le bruit d'une chaîne que l'on traine sur le perron du château, une ancienne maison forte. Le garçon sort aussitôt. Il a juste le temps d'apercevoir une ombre mystérieuse qui glisse silencieuse sur les murs de la petite chapelle, à droite du portail, puis disparait. Quelques mois plus tard, la vieille Mélanie Pupin, dite "la Fouine" , découvre le corps sans vie d'un homme sous le pont qui enjambe la petite rivière de l'Alloix. Qui est ce personnage que personne au village ne connait ? Hasard malencontreux ou simple coïncidence, Giuseppe a quitté le village la veille... Les enfants enquêtent.