Du beau avec du moche

13 novembre 2015, Paris, Xe. Des coups de feu dans la rue. Descendus porter secours aux blessés, Kek et son amie Amélie se retrouvent vite désemparés. Les jours d'après ne sont guère plus faciles à gérer. Traumatisme, colère, sentiment de solitude, errance médicale, le quotidien se mue en tragédie. Et si l'art pouvait aider à se reconstruire ?