Français CE1 - Cahier Jour Soir. Conçu et recommandé par les enseignants

Pour réviser et progresser en français Tout le programme de CE1 pour s'entraîner - Toutes les leçons en grammaire, orthographe, conjugaison et vocabulaire - Toutes les règles et des exemples pour mieux comprendre - Des exercices progressifs pour mettre en pratique - Tous les corrigés dans un cahier central détachable + Des mémos visuels pour retenir facilement l'essentiel : les sons et les lettres, la phrase, le masculin et le féminin, le singulier et le pluriel, le sujet et le verbe, les tableaux de conjugaison (présent, imparfait, futur, passé composé)... + Des compléments numériques gratuits : des quiz interactifs pour s'entraîner de manière ludique