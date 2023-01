Maths CM2 - Cahier Jour Soir. Conçu et recommandé par les enseignants

Un cahier de révisions complet pour tout comprendre et progresser en maths - Une structure simple et efficace pour s'entraîner - Tout le programme de maths CM2 : nombres et calculs, grandeurs et mesures, espace et géométrie - Des leçons avec toutes les règles et des exemples pour bien comprendre - D'exercices nombreux et progressifs pour mettre en pratique - Les corrigés dans un cahier central détachable - Des mémos visuels pour retenir l'essentiel Des schémas et cartes mentales pour une mémorisation efficace : les fractions, les nombres décimaux, l'addition (nombres entiers et décimaux), la soustraction (nombres entiers et décimaux), la multiplication d'un nombre entier par un nombre décimal, la division de nombres entiers, le périmètre, l'aire, les solides... - Des compléments numériques pour continuer à s'entraîner : quiz interactifs accessibles gratuitement en ligne